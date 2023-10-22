Рамалла , 23 октября, 2023, 01:16 — ИА Регнум. Как минимум 13 человек погибли в результате бомбардировки ВВС Израиля жилых домов и мечети на севере сектора Газа. Об этом 22 октября сообщило палестинское информагентство WAFA.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

Уточняется, что военные самолёты Израиля нанесли авиаудары по двум жилым домам в районе Аль-Тернис и по албанской мечети в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа. В результате бомбардировки погибли по меньшей мере 13 человек.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС нанесло масштабные ракетные удары по южной части территории Израиля. После обстрела бойцы ХАМАС захватили несколько населённых пунктов в результате наземной операции. В ответ на эти действия Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по сектору Газа, а власти Израиля объявили о полной блокаде палестинского анклава.

Ранее ИА Регнум сообщало, что не менее 18 человек, включая 9 детей, погибли в результате удара по православному храму святого Порфирия в секторе Газа. Об этом сообщили в пресс-службе Иерусалимской православной церкви. Уточняется, что внутри здания находились сотни беженцев, в том числе женщины и дети.

Во второй половине дня 21 октября военно-воздушные силы Израиля в очередной раз нанесли серию ударов по населённым пунктам сектора Газа. Утверждается, что жертвами этого авианалёта стали 29 палестинцев.

Позднее МВД Палестины проинформировало, что одним из атакованных объектов стал рынок в лагере беженцев Нусейрат.