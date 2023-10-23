На Кубани девочка проглотила 180 бусинок
В Краснодаре шестилетняя девочка проглотила 180 бусинок
Краснодар, 24 октября, 2023, 00:40 — ИА Регнум. В Краснодаре врач-эндоскопист достал из желудка ребёнка 180 бусинок и косточку ягоды. Об этом сообщило «РИА Новости».
Шестилетняя девочка проглотила внушительный «набор» из бусин.
По словам врачей, эндоскопическая операция прошла успешно, родители ребёнка обратились за помощью вовремя.
Как сообщало ИА Регнум, девочка в возрасте 1 год и 4 месяца скончалась в больнице Петербурга, по предварительным данным, из-за попадания опасного предмета в организм. Около трёх месяцев назад ребенок по невнимательности матери проглотил круглую батарейку, но родители, родом из Узбекистана, к медикам обратились не сразу.
В Саратове местная жительница скончалась после того, как случайно проглотила осу.
В случае острой реакции организма на укусы ос и пчёл, а также предрасположенности человека к анафилаксии следует хранить в домашней аптечке ампулу адреналина.