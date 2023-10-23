Краснодар, 24 октября, 2023, 00:40 — ИА Регнум. В Краснодаре врач-эндоскопист достал из желудка ребёнка 180 бусинок и косточку ягоды. Об этом сообщило «РИА Новости».

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Шестилетняя девочка проглотила внушительный «набор» из бусин.

По словам врачей, эндоскопическая операция прошла успешно, родители ребёнка обратились за помощью вовремя.

Как сообщало ИА Регнум, девочка в возрасте 1 год и 4 месяца скончалась в больнице Петербурга, по предварительным данным, из-за попадания опасного предмета в организм. Около трёх месяцев назад ребенок по невнимательности матери проглотил круглую батарейку, но родители, родом из Узбекистана, к медикам обратились не сразу.

В Саратове местная жительница скончалась после того, как случайно проглотила осу.

В случае острой реакции организма на укусы ос и пчёл, а также предрасположенности человека к анафилаксии следует хранить в домашней аптечке ампулу адреналина.