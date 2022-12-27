Санкт-Петербург, 27 декабря, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Девочка в возрасте 1 год и 4 месяца скончалась в больнице Петербурга, по предварительным данным, из-за попадания опасного предмета в организм. Около трех месяцев назад ребенок по невнимательности матери проглотил круглую батарейку, но родители, выходцы из Узбекистана, к медикам обратились не сразу.

Батарейки

По данным агентства «Оперативное прикрытие», девочка, проживавшая с родителями на Петроградской стороне, была доставлена в детскую больницу на Васильевском острове 4 декабря с инородным телом в кишечнике. Несмотря на усилия врачей, 25 декабря девочка умерла.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря в Санкт-Петербурге по причине заболеваний скончались двое малолетних детей из семей мигрантов из Таджикистана. Врачи не успели им помочь из-за промедления родителей.