Саратов, 10 августа, 2023, 10:01 — ИА Регнум. В Саратове местная жительница случайно проглотила осу и скончалась. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

dpa/Jens Büttner/ТАСС

В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл 6 августа в СНТ «Энергия» у села Вязовка в Гагаринском районе города.

«Сорокалетняя женщина случайно проглотила осу, развился анафилактический шок из-за того, что у нее ранее диагностировали астму», — добавили в беседе с РИА Новости в минздраве.

Спасти пострадавшую не удалось, она скончалась до приезда врачей.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июня в Башкирии двое мальчиков пострадали от нападения пчелиного роя. Восьмилетний младший брат сумел сбежать и добраться до своего дома, где сообщил о том, что его старший брат остался в лесу и не может самостоятельно выбраться. На помощь ребёнку пришёл отец.

Врачи детской больницы Стерлитамака, куда доставили детей, удалили с открытых частей тела детей 465 жал― конечностей, кистей, стоп, лица, ушей и головы.

В начале августа после укуса клеща умер чемпион России по хоккею с мячом среди юниоров 17-летний Евгений Хвалько. Медики несколько недель боролись за его жизнь.