На Украине сообщили о прогремевших взрывах в Херсоне
Власти Херсона сообщили о взрывах на фоне объявленной воздушной тревоги
Киев, 23 октября, 2023, 22:56 — ИА Регнум. В подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы, сообщил 23 октября в Telegram-канале назначенный Украиной начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.
«В Днепровском районе Херсона слышны взрывы», — написал он.
По данным украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги объявили вечером 23 октября в нескольких областях Украины, включая подконтрольную Киеву часть Херсонской области.
Как сообщало ИА Регнум, в вечернее время 23 октября рядом с городом Гостомель в Киевской области Украины были слышны мощные взрывы. Воздушная тревога не объявлялась о последствиях на земле сведений нет.
Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что у Киева нет необходимых ресурсов для продолжения конфликта с Россией. ВСУ не способны совершить прорыв и у них нет шансов на победу. По мнению эксперта, киевский режим должен выступить за прекращение военных действий, а украинский лидер Владимир Зеленский должен уйти в отставку из-за своей некомпетентности.
В Министерстве обороны РФ 23 октября сообщили о поражении за минувшие сутки пунктов управления двух полков ВСУ, а также одной бригады в районах населённых пунктов: Уманское, Серебрянка Донецкой Народной Республики, а также Ингулец Херсонской области.