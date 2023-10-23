Киев, 23 октября, 2023, 22:56 — ИА Регнум. В подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы, сообщил 23 октября в Telegram-канале назначенный Украиной начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

Иван Шилов ИА Регнум

«В Днепровском районе Херсона слышны взрывы», — написал он.

По данным украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги объявили вечером 23 октября в нескольких областях Украины, включая подконтрольную Киеву часть Херсонской области.

Как сообщало ИА Регнум, в вечернее время 23 октября рядом с городом Гостомель в Киевской области Украины были слышны мощные взрывы. Воздушная тревога не объявлялась о последствиях на земле сведений нет.

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что у Киева нет необходимых ресурсов для продолжения конфликта с Россией. ВСУ не способны совершить прорыв и у них нет шансов на победу. По мнению эксперта, киевский режим должен выступить за прекращение военных действий, а украинский лидер Владимир Зеленский должен уйти в отставку из-за своей некомпетентности.

В Министерстве обороны РФ 23 октября сообщили о поражении за минувшие сутки пунктов управления двух полков ВСУ, а также одной бригады в районах населённых пунктов: Уманское, Серебрянка Донецкой Народной Республики, а также Ингулец Херсонской области.