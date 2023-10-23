Москва, 23 октября, 2023, 15:23 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в ходе проведения специальной военной операции на Украине в минувшие сутки поразили пункты управления двух полков ВСУ, а также одной бригады, сообщили в Министерстве обороны РФ 23 октября.

Павел Лисицын/РИА Новости

«Поражены три пункта управления: 53-й механизированной бригады, 15-го полка нацгвардии и 38-го зенитного ракетного полка в районах населённых пунктов: Уманское, Серебрянка Донецкой Народной Республики, а также Ингулец Херсонской области», — сказал на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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