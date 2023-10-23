Киев, 23 октября, 2023, 22:29 — ИА Регнум. Вечером 23 октября рядом с городом Гостомель в Киевской области Украины были слышны мощные взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

При этом воздушная тревога не объявлялась, подробностей о взрывах не приводится.

Сведений о последствиях на земле также нет.

Как сообщало ИА Регнум, российские средства ПВО уничтожили за сутки 19 украинских беспилотников.

БПЛА уничтожены в районах населённых пунктов Верхнекаменка, Кременная, Золотаревка ЛНР, Кирилловка, Берестовое, Спорное ДНР и Крынки Херсонской области.

Вооружённые силы России за сутки отразили семь атак штурмовых групп в районе населённого пункта Работино в Запорожской области.

В районах населённых пунктов Новоданиловка и Малая Токмачка Запорожской области нанесено огневое поражение живой силе и технике противника. Потери ВСУ составили до 80 военнослужащих, танк и три боевые бронированные машины.