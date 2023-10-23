Тель-Авив, Израиль, 23 октября, 2023, 21:32 — ИА Регнум. Сотрудники Красного Креста направляются в сторону сектора Газа, чтобы встретить на границе порядка 50 заложников — лиц с двойным гражданством, которых могут освободить радикалы из палестинской организации ХАМАС. Об этом 23 октября сообщает израильский телеканал i24News.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Согласно источникам в секторе Газа, в настоящее время идёт завершение возможной сделки, в которой решающую роль играет посредничество Катара. Сотрудники Красного Креста сейчас направляются к группе из около 50 заложников, обладающих двойным гражданством», — информирует телеканал.

Ранее израильское издание Haaretz со ссылкой на источник сообщило, что палестинское движение ХАМАС может освободить гражданских заложников в обмен на топливо. Авторы отмечали, что заложники могут быть освобождены уже 23 октября. При этом окончательное решение, по этим данным, ещё не принято.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил 22 октября, что в заложниках у ХАМАС в секторе Газа находятся 212 человек. Вечером 21 октября десятки семей заложников, взятых ХАМАС в плен, провели в центре Тель-Авива акцию с требованием к властям предпринять действия по их освобождению.

Представители ХАМАС ранее заявляли, что среди попавших в их плен жителей Израиля есть десятки лиц с двойным гражданством, в том числе с российским. В заложниках есть по крайней мере один гражданин России, реальное число может быть больше, сообщал посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.