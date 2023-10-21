Лондон, 21 октября, 2023, 09:39 — ИА Регнум. Западные страны помогут президенту России Владимиру Путину победить усталостью и снижением интереса к конфликту на Украине. Об этом 20 октября написала британская газета The Times.

Иван Шилов ИА Регнум

По мнению автора публикации, при таком варианте развития событий цена для всех демократий Запада окажется «исторической и трагической».

Уточняется, что в начале украинского конфликта в 2022 году в Европе наблюдался всплеск интереса к нему и щедрости в различных видах помощи Киеву, однако теперь эта ситуация значительно ухудшилась.

По словам авторов статьи, Брюссель обещал Киеву предоставить больше помощи, чем Вашингтон, однако на деле эти обещания остались пустыми словами, а выигравшая на парламентских выборах в Словакии партия пообещала полностью прекратить поставки оружия Украине и наложить вето на присоединение страны к НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, 19 октября подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Украина не сможет одержать победу над Россией даже с колоссальной помощью Запада. По его мнению, западным странам уже пора признать эту очевидную истину.

Обозреватель американского издания The National Interest Тед Снайдер 20 октября заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский пожалеет, что не заключил мирное соглашение с Россией раньше, когда это можно было сделать на более выгодных условиях. Эксперт добавил, что на Западе начинают осознавать, что конфликт не только не закончится победой ВСУ, но и не заставит Россию в ходе переговоров пойти на уступки по ключевым требованиям Киева.