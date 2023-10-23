Москва, 23 октября, 2023, 17:03 — ИА Регнум. Росрыболовство предложило ввести запрет на ввоз рыбной продукции с Фарерских островов. Об этом 23 октября сообщается на сайте агентства.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Федеральное агентство по рыболовству внесло в правительство Российской Федерации предложение ввести запрет на ввоз рыбной продукции с Фарерских островов (автономной территории Королевства Дания) в качестве ответной меры на заградительные действия в отношении российских рыболовецких предприятий», — сказано в сообщении.

В Росрыболовстве уточнили, что основу импорта с Фарерских островов составляет мороженая рыба (сельдь, скумбрия, мойва). При этом согласно данным официальной статистики, в период с 2018 по 2022 года объём ввозимой продукции снизился на 50,4% (со 144,1 тыс. тонн до 71,5 тыс. тонн).

«Предложенная мера не окажет отрицательного влияния на продовольственную безопасность страны, поскольку российские промысловые компании осуществляют добычу и доставку на российский берег данных видов рыб и производят продукцию из них», — заверили в агентстве.

Кроме того, импорт с Фарерских островов может быть замещён перераспределением части существующего экспорта на поставки на внутренний рынок.

Правительство Фарерских островов в июне ужесточило санкции в отношении российского рыболовства. В порты острова разрешили заходить только в рамках двустороннего межправительственного соглашения, также был установлен новый лимит перегрузки: около 100 тыс. тонн рыбы, выловленной в фарерских водах.

Как передавало ИА Регнум, 25 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, запрещающее импорт готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных государств. В Минсельхозе заявили, что в России достаточно мощностей, чтобы полностью обеспечить потребности жителей в морепродуктах. Постановление будет действовать до конца 2023 года.

В августе президент России Владимир Путин поручил разработать меры по стимулированию потребления рыбы в стране, но отметил, что «рыбные четверги» в СССР были, скорее, связаны с нехваткой мяса.