Москва, 16 августа, 2023, 17:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил разработать меры по стимулированию потребления рыбы в стране, но отметил, что «рыбные четверги» в СССР были, скорее, связаны с нехваткой мяса. Об этом он заявил 16 августа на совещании с членами правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM

Обращаясь к главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву, Путин сказал: «Вы как ключевое министерство просто займитесь организацией этой работы по подготовке комплекса мер по стимулированию внутреннего потребления рыбной продукции».

При этом глава государства прокомментировал слова губернатора Камчатского края Владимира Солодова, вспомнившего о советской практике «рыбного дня».

«Я не думаю, что тогда решения властей были продиктованы желанием выполнить рекомендации Минздрава и сбалансировать питание советских граждан. Скорее всего, это было вызвано нехваткой мясных продуктов в торговых сетях, ну и производство было недостаточным», — отметил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, запрещающее импорт готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных государств. В Минсельхозе заявили, что в России достаточно мощностей, чтобы полностью обеспечить потребности жителей в морепродуктах. Постановление будет действовать до конца 2023 года.