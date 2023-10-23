Москва, 23 октября, 2023, 15:25 — ИА Регнум. Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда оставила без изменений решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга об удовлетворении требований учителя об удалении её фото из телефонов ученика и его матери, взыскания в пользу педагога компенсации морального вреда в размере 3 тыс. рублей. Об этом 23 октября сообщила пресс-служба Свердловского областного суда.

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В материалах дела указано, что учитель школы № 79 обратилась в суд после того, как ученик на уроке сфотографировал её у доски, затем выложил фото в классный чат в мессенджере WhatsApp (принадлежит запрещённой в России организации Meta).

Отмечается, что данный инцидент произошёл в октябре 2022 года. На уроке биологии ученик седьмого класса сделал фото записанного на доске домашнего задания, в кадр попала и учитель. Педагог была против публикации её изображения и сообщила об этом школьникам. Позже данное фото было опубликовано в чате класса в мессенджере.

Для разрешения данного конфликта учитель обратилась в школьную комиссию по урегулированию споров.

На заседании мать ученика пояснила, что о ситуации узнала из видео, где классный руководитель требовал от её сына извиниться перед учителем. Она пояснила, что сын является старостой класса и сделал фото с разрешения учителя, а педагог попала в кадр, поскольку вела урок. На следующий день, после поступивших возражений, фото было удалено из чата.

Учитель обратилась в Верх-Исетский районный суд города Екатеринбурга с требованием удалить фото из телефонов матери и ученика, а также взыскать в свою пользу компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей.

Представитель истца пояснила, что поводом для обращения в суд стало то, что мать ученика не принесла извинений.

«Суд частично удовлетворил иск — обязал Елену удалить фото из телефона и выплатить педагогу компенсацию морального вреда в размере 3 000 рублей», — говорится в сообщении.

Ответчик подала апелляцию в вышестоящую инстанцию. Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда после рассмотрения дела оставила решение без изменений.

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Ранее в СМИ и социальных сетях появились сообщения, что родители попросили уволить заведующую одного из детсадов в Красноярске за эротические посты и якобы полное игнорирование своих обязанностей.

В кузбасском Прокопьевске разразился скандал из-за слишком эмоциональной реакции учителя на поведение учеников 8 класса. Родители школьников уверяют, что педагог некорректно сделала акцент на том, что дети учатся в «Г» классе, хотя сам учитель это отрицает. Сообщение о том, что учитель обозвала детей тупыми, потому что они учатся в классе с буквой «Г», в соцсети «ВКонтакте» опубликовала мать одного из учеников класса.

Из пояснительной записки педагога следует, что она не оскорбляла детей и акцента на букве класса не делала. По её словам, она «в эмоциональной форме сказала ученикам, что отсутствие системной работы над учебным материалом будет негативно сказываться на интеллектуальном развитии».

В итоге учителю было указано на недопустимость такого поведения и объявлено замечание.