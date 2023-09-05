Красноярск, 5 сентября, 2023, 11:30 — ИА Регнум. В Красноярске заведующая детским садом потеряла место работы. Женщину уволили из-за того, что, как утверждают СМИ, она опубликовала в социальных сетях откровенные фотографии. Об этом 5 сентября сообщил источник в администрации города.

«Она уволена», ― сказал РИА Новости собеседник.

Он уточнил, что это связано со скандалом в соцсетях.

В прокуратуре заявили, что проверят информацию о ненадлежащем исполнении обязанностей руководителем детсада.

Ранее в прессе и социальных сетях появилась информация о том, что родители попросили уволить заведующую одного из детсадов в Красноярске Анастасию Красильникову за эротические посты и якобы полное игнорирование своих обязанностей.