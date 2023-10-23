Москва, 23 октября, 2023, 14:26 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин встретился с главой Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым, сообщила 23 октября пресс-служба Кремля.

Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков во время встречи.

Обсуждалось социально-экономическое развитие региона и реализация национальных проектов. Коков отметил позитивную динамику по основным направлениям развития экономики республики.

«Если взять объём инвестиций в основной капитал — это порядка 14 млрд за шесть месяцев, или 125,8% роста. Как Вы уже обозначили, рост промышленности — 103,8, сельхозпроизводства — 105,6, 113% у нас в строительстве, оборот розничной торговли — 105,9», — сказал глава КБР.

Коков также уточнил, что за пять лет в регионе вырос туристический поток. Помимо этого, прослеживается тенденция роста численности населения, занятое в малом и среднем предпринимательстве — около 113 тыс.

«Показатели роста экономики также подтверждаются ростом собственных доходов. Если брать с 2017 по 2022 год, начинали с 9,8 млрд собственных доходов, по итогам 2022 года эта сумма составила 16,2 млрд», — подчеркнул он.

Также глава республики рассказал президенту о поддержке участников специальной военной операции.

В свою очередь Владимир Путин призвал проявить особое внимание к детям бойцов СВО и заботиться о них как о собственных. Глава республики в свою очередь рассказал президенту, что власти республики реализуют проект «Дети героев», в рамках которого контролируют и отслеживают ситуацию через социальных работников.

Как передавало ИА Регнум, 23 октября на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал встречу президента России с главой КБР. Он также добавил, что во второй половине дня Путин может провести международный телефонный разговор. Кроме того, в графике президента есть различные встречи и внутренние совещания.