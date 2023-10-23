Москва, 23 октября, 2023, 13:50 — ИА Регнум. К нуждам детей бойцов, участвующих в специальной военной операции, нужно проявлять особое внимание и заботиться о них, как о своих, заявил 23 октября президент России Владимир Путин.

Евгений Биятов/РИА Новости

Президент провёл рабочую встречу с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым. Тот рассказал Владимиру Путину, какие меры предпринимаются властями республики для поддержки участников специальной военной операции, их семей и детей.

В частности, Коков сообщил, что призванным в ряды ВС РФ в рамках частичной мобилизации в сентябре 2022 года установлены местные выплаты. Также выплачиваются средства раненым и семьям погибших. В регионе начал работу филиал фонда «Защитники Отечества», кроме того, поддержкой семей бойцов СВО занимаются и сотрудники социальных служб республики. В частности, реализуется местный проект «Дети героев».

«Здесь всё важно, но то, что вы сказали про детей, — это особое внимание, конечно. К детям наших ребят нужно проявлять особое внимание и заботу о них, как о своих собственных», — сказал президент.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин ранее отмечал, что забота об участниках спецоперации и их семьях является важнейшей задачей российских властей. Президент назвал поддержку российских солдат и членов их семей не только служебным, но и нравственным долгом для всех уровней власти. Владимир Путин также подчеркнул, что ожидает от глав регионов открытости, готовности к прямому и честному диалогу с людьми. Социальные гарантии должны быть одинаковыми для всех участников СВО вне зависимости от их статуса, отмечал президент.

21 октября сообщалось, что зарплата участников спецоперации в связи с индексацией на 10,5% денежного довольствия военнослужащих в России составит от 210 тыс. рублей в месяц и выше.