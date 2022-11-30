Джелалабад, Афганистан, 30 октября, 2019, 14:34 — ИА Регнум. 29 октября официальные представители 201 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что на территории провинции Нангархар (столица провинции — г. Джелалабад) началась масштабная операция Национальных сил безопасности и обороны по уничтожению боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», в этой контртеррористической операции принимают участие сотни солдат Национальных сил безопасности и обороны, которым оказывается активная поддержка с воздуха.

По словам официальных представителей 201 корпуса Национальной армии Афганистана, в ходе этой операции предполагается полностью зачистить уезды Шерзад и Кхогьяни от боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В то же время официальные лица провинции заявили, что после окончания операции потребуется реализовать десятки проектов развития, чтобы восстановить эти уезды.