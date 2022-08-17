Москва, 17 августа, 2022, 18:55 — ИА Регнум. В России за январь–июль 2022 года введено 60,6 млн квадратных метров жилья, что на 38% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщил 17 августа вице-премьер Марат Хуснуллин.

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В частности, по его словам, на 1 августа было введено 22,5 млн квадратных метров многоквартирного жилья, что на 15,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объём ввода жилья в индивидуальном жилищном строительстве вырос на 56% в годовом выражении.

Вице-премьер отметил, что прирост многоквартирного жилищного строительства зафиксирован в 77 российских регионах. Наибольший рост показателей отмечен в Московской области, Краснодарском крае, Москве, Ленинградской области и Санкт-Петербурге.