Москва, 20 сентября, 2023, 23:56 — ИА Регнум. Клинические исследования обновленной вакцины от COVID-19 начнутся в ближайшее время в Москве. Об этом 20 сентября сообщила исполняющая обязанности заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия-1».

Иван Шилов ИА Регнум

Ракова рассказала, что сотрудники Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, разработавшие вакцину «Спутник V», уже успели разработать новый вариант вакцины от варианта коронавируса «Омикрон», по линии XBB.1.9. Клинические испытания препарата начнутся в ближайшее время.

По словам Раковой, в перилд пандемии коронавируса специалисты в Москве научились многому Была создана специальная система для управления ситуацией в городе в период роста заболеваемости и для управления всей системой здравоохранения.

«Перед началом эпидемиологического сезона мы проводим тотальный скрининг всех заболевших. Мы понимаем практически всегда, как будет развиваться та или иная волна — по какой кривой она пойдет», — пояснила Ракова, уточнив, что анализы берут еженедельно у 5-7% людей, обратившихся в поликлиники.

Ранее ИА Регнум сообщало, что специалисты Роспотребнадзора предупредили, что новый штамм коронавируса «Пирола» заразнее своего предшественника «Омикрона». Специалисты напомнили, что современные штаммы коронавиуса очень отличаются от его изначального варианта и посоветовали не пренебрегать вакцинацией.

Как отметили в пресс-службе Роспотребнадзора, масочный режим в России вводить не планируется, локальные ограничения могут временно вводиться в учреждениях из-за осеннего роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусной инфекцией.