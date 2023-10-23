Москва, 23 октября, 2023, 11:48 — ИА Регнум. Российские военные готовы встретиться на поле боя с американскими танками M1A1 Abrams, которые прибыли на Украину. Эти танки уязвимы перед беспилотниками и минами, сообщает 23 октября «РИА Новости».

Matthias Merz/Global Look Press M1A1 Abrams

По словам оператора дрона-камикадзе с позывным Шкет, в отечественных военных училищах готовили к столкновениям именно с такой техникой. Хорошо известны характеристики «Абрамсов», их уязвимые зоны. Уничтожать немецкие «Леопарды» уже получается.

«Леопард» в нашем активе уже есть. Вряд ли «Абрамс» сильно отличается. «Ланцет» бьёт сверху, а бронирование крыши у всех танков слабое», — сказал оператор, работающий с БПЛА «Ланцет» на южнодонецком направлении.

Шкет добавил, что у американского танка здоровенный «затылок» — кормовая ниша с боеприпасами. В неё должны хорошо залетать снаряды.

Издание отмечает, что наибольшая угроза для иностранной бронетехники — российские мины. Танки и БМП противника подрываются на них, теряют ход, а затем уничтожаются российской артиллерией.

Успешно поражают бронетехнику ударные вертолёты Ка-52 и Ми-28Н, вооружённые тяжелыми ПТУР «Вихрь», «Атака» и новейшими ЛМУР. Это оружие способно уничтожить M1A1 при попадании практически в любую часть.

Эффективно применять «Абрамсы» на поле боя ВСУ смогут только при условии превосходства в воздухе. Попытаться его достичь они смогут не раньше весны следующего года, когда получат истребители F-16. Не исключено, что использовать «Абрамсы» до этого момента не будут.

У американских танков очень слабое бронирование бортов и кормы, хотя «лоб» корпуса и башни толстый. Поразить их в борт могут бронебойные подкалиберные снаряды 30-миллиметровой пушки БМП-2. В лобовых штурмах такие танки вряд ли будут использовать.

Как сообщало ИА Регнум, научный совет американской армии рекомендовал военным США отказаться от танков M1 Abrams, так как боевые действия на Украине выявили проблемы с живучестью этой техники. Эксперты призывают сделать выбор в пользу более лёгких и менее габаритных беспилотных машин.

По словам руководителя Бюро военно-политического анализа Александра Михайлова, украинский конфликт задаст новые тренды для мира оружейников, в том числе тенденцию создания более лёгких боевых машин. Он не согласился с тем, что теперь американская армия будто бы откажется от «Абрамсов» и оперативно перейдёт к использованию рекомендованной ей беспилотной техники.

Замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин согласился с тем, что в ходе украинского конфликта танки оказались неспособны выполнить ту задачу, ради которой создавались, — прорывать линии обороны противника. Однако у беспилотников перед тяжёлыми танками только одно преимущество — они экономят жизни.