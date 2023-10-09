Вашингтон, 9 октября, 2023, 18:06 — ИА Регнум. Вооружённые силы США могут отказаться от танков M1 Abrams в пользу более лёгких и компактных беспилотных машин из-за их конфликта на Украине, пишет 9 октября издание Asia Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Abrams

Как говорится в публикации, американская армия провела исследование, в ходе которого выявила проблемы с сохранением военной техники в боевых действиях. Кроме того, отмечается в статье, американский танк нуждается в обширной логистике, требуя большое количество керосина и различных запчастей.

Как передавало ИА Регнум, ранее американское издание The Drive уже отмечало, что современные танки Abrams слишком тяжёлые и уже не смогут доминировать на поле боя в 2040-х годах. Поэтому в США решили отказаться от плана модернизации Abrams до уровня M1A2 SEP v4 в пользу машины следующего поколения.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сравнил американские танки Abrams с детской педальной машинкой. По его мнению, модернизированный Т-72 — это настоящая мощь. Это усовершенствованный, улучшенный, комфортный и удобный танк. Как подчеркнул Кадыров, танк превосходит иностранную технику по боевой мощи, управлению, защите и удобству эксплуатации.

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что поставляемые Киеву американские основные боевые танки M1 Abrams уничтожат точно так же, как уничтожаются все прочие образцы натовской техники.

М1 Abrams — это основной американский танк, который выпускают серийно с 1981 года. Он относится к третьему послевоенному поколению танков. Машина состоит на вооружении армии и морской пехоты США, её эксплуатируют ещё несколько армий мира. Модернизированные танки M1 Abrams оснащены гладкоствольной пушкой калибра 120 мм и газотурбинным двигателем мощностью в 1500 лошадиных сил. Орудие машины можно перезарядить за три секунды.