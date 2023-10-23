Москва, 23 октября, 2023, 10:46 — ИА Регнум. Бывший статс-секретарь — первый заместитель министра обороны России Игорь Пузанов скончался в возрасте 76 лет. Об этом сообщил 23 октября руководитель аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин.

Владимир Федоренко/РИА Новости Игорь Пузанов

Пузанов умер вечером 22 октября, причиной смерти стала тяжёлая продолжительная болезнь, рассказал Дерябин ТАСС.

Член комитета Госдумы по обороне, генерал армии Игорь Евгеньевич Пузанов до последнего времени работал в управлении генеральных инспекторов Минобороны. Статс-секретарём — первым заместителем министра обороны его назначили в 2001 году. В начале 2004 года эту должность упразднили.

Пузанов родился 31 января 1947 года в Тюмени. Окончил экстерном Омское высшее общевойсковое командное училище, Военную академию имени Фрунзе, Военную академию Генштаба ВС России. В марте 2005 года его назначили командующим войсками Ленинградского военного округа, звание генерала армии он получил в декабре того же года.