Тель-Авив, Израиль, 23 октября, 2023, 02:12 — ИА Регнум. Представители министерства обороны Израиля всё чаще подвергают критике бригадного генерала в отставке Галя Хирша за его работу на посту уполномоченного по делам похищенных и пропавших без вести израильских граждан, сообщила газета Haaretz со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

В ведомстве считают, что он не способен эффективно выполнять свои функции. Кроме того, в минобороны недовольны неоднозначными поступками Хирша. Так, представители ведомства были возмущены фотографией с первыми возвращенными из плена израильтянами, на которой генерал находится прямо по центру.

Кроме того, озабоченность в министерстве вызвал скандал с европейскими послами. Хирш накричал на дипломатов за соглашения в Осло, которые были заключены 30 лет назад и касались палестино-израильских отношений.

Один из представителей минобороны, с которым поговорили журналисты, считает, что уполномоченный ведёт себя «больше как шоумен, а не руководитель». Собеседник газеты полагает, что действия Хирша подрывают доверие жителей Израиля к чиновникам, которые ведут переговоры по возвращению пленных.

Как сообщало ИА Регнум, 21 октября радикальное палестинское движение ХАМАС выпустило заявление, в котором говорилось, что группировка планировала отпустить ещё двух заложников «по гуманитарным соображениям», но Израиль отклонил соответсвующее предложение. Детали ответа израильской стороны в обращении радикалов не уточнялись.

При этом днём ранее власти Израиля проинформировали, что из плена в секторе Газа удалось вызволить двух заложниц. Их встретили Галь Хирш и представители израильской армии, а после женщин доставили на военную базу в центре еврейского государства.

Вечером 21 октября в центре Тель-Авива прошла акция, в которой приняли участие семь заложников, находящихся в плену у ХАМАС. Собравшиеся потребовали от властей принять меры по освобождению их близких.