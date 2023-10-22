Рамалла , 22 октября, 2023, 03:32 — ИА Регнум. Не менее 18 человек, включая 9 детей, погибли в результате удара по православному храму святого Порфирия в секторе Газа, сообщили в пресс-службе Иерусалимской православной церкви со ссылкой на заявление церквей Иерусалима.

Иван Шилов ИА Регнум Бомбардировка Газы

Авторы документа обвинили в атаки на церковь Израиль. Они заявили, что израильские военные не предупредили о нанесении удара, который привёл «к мгновенному и катастрофическому обрушению двух залов храма».

В заявлении уточняется, что внутри зданий находились сотни беженцев, в том числе женщины и дети. Авторы обращения также отметили, что это уже не первый случай атаки на «гражданские учреждения, предоставляющие приют мирным гражданам».

Представители церквей подчеркнули, что их организации не откажутся выполнения своего долга по оказанию помощи всем нуждающимся, несмотря на тяжелую ситуацию.

Об ударе по церкви Святого Порфирия стало известно 19 октября. При этом за несколько дней до инцидента поступала информация о такой же атаке, которая якобы привела к разрушению указанного храма. Однако позже выяснилось, что оказался разрушен лишь приходской дом храмового комплекса.

Как сообщало ИА Регнум, во второй половине дня 21 октября военно-воздушные силы Израиля в очередной раз нанесли серию ударов по населённым пунктам сектор Газа. Агентство WAFA утверждает, что жертвами этого авианалёта якобы стали 29 палестинцев.

Позднее МВД Палестины проинформировало, что одним из атакованных объектов стал рынок в лагере беженцев Нусейрат.