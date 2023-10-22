Киев, 22 октября, 2023, 05:47 — ИА Регнум. Член руководящего комитета Американской коалиции за запрет кассетных боеприпасов Титус Пичи назвал безответственным решение Соединённых Штатов Америки передать Украине тактические ракеты дальнего действия ATACMS. Об этом сообщило издание Responsible Statecraft.

Иван Шилов ИА Регнум ATACMS

По его словам, администрация президента США Джо Байдена «проигнорировала десятилетия человеческих страданий, вызванных применением этих неизбирательных боеприпасов». Кроме того, Пичи обратил внимание на то, что американские власти проигнорировали позицию международного сообщества, которое признаёт невозможность применения кассетных боеприпасов ответственным образом.

Эксперт также подчеркнул, что ATACMS представляют огромную угрозу для мирного населения Украины из-за наличия большого количества кассетных боеприпасов, часть которых не разрывается при попадании и остаётся на земле долгое время даже после окончания боевых действий.

Как передавало ИА Регнум, 17 октября в Верховной раде заявили, что ракеты ATACMS уже находятся на Украине и ВСУ уже применили их против российских объектов. Позднее информацию о передаче Киеву этих тактических ракет подтвердила глава пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон.