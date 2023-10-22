Москва, 22 октября, 2023, 20:15 — ИА Регнум. Москву на следующей неделе ожидает резкое похолодание, а к следующим выходным начнутся обильные снегопады, сообщил 22 октября в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Анна Рыжкова ИА REGNUM

«В выходные зарядят мощные снегопады с формированием внушительного снежного покрова, на дорогах появятся снежные накаты», — написал он.

Синоптик сообщил, что 23 октября в Москве и Центральной России будет, наоборот, потепление, днём температура воздуха поднимется до +6…+11°С, хотя также начнутся дожди. А на следующий день придёт холодный фронт, температура снизится до 0…+5°С, к дождю добавится мокрый снег.

С 25 по 27 октября ожидается сухая погода, по ночам будут заморозки. К концу недели на центральные районы обрушатся мощные снегопады. Ночью температура будет -4…+1°С, днём — 1…+4°С.

«Это будет первое в текущем сезоне серьезное испытание зимой для автомобилистов и авиаторов», — отметил Тишковец.

Как сообщало ИА Регнум, утром 22 октября в Москве выпал первый снег. Он шёл недолго, снежного покрова не получилось. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус накануне предупредил о похолодании и призвал не тянуть с заменой автомобильной резины с летней на зимнюю. Он также заявил, что в Центральной России теперь тепла не стоит ждать до мая.