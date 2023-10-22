Москва, 22 октября, 2023, 19:18 — ИА Регнум. Российская фигуристка Алёна Косторная, чемпионка Европы 2020 года в одиночном фигурном катании, заявила, что у неё есть много вариантов смены спортивного гражданства.

(сс) Aude Mugnier

«Говорить об этом пока не стоит. Я не знаю, что будет дальше, не знаю, что будет завтра», — заявила она журналистам.

Фигуристка выступает в паре с Георгием Куницей. На Гран-при в Омске они заняли четвёртое место.

Как передавало ИА Регнум, в 2021 году Косторная заявила, что останется в фигурном катании ещё на четыре года, до Олимпийских игр 2024 года. Год спустя она покинула тренера Этери Тутберидзе и перешла в ЦСКА, в группу тренера Елены Буяновой, позднее — к Сергею Рослякову и перешла в парное катание. 12 августа 2023 года Косторная и Куница поженились. Спортсменка опубликовала в блоге видео празднования, среди приглашённых можно было заметить её коллег Дарью Усачёву и Анну Щербакову.