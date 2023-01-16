Москва, 16 января, 2023, 14:56 — ИА Регнум. Российская фигуристка Алёна Косторная перешла в парное катание. Об этом 16 января сообщила бывший тренер спортсменки Елена Буянова.

Сергей Бобылев/ТАСС Алёна Косторная

«Я уже давно её отпустила, потому что она начала выступать в парном катании. Я ей сказала, что по поводу пары ко мне не нужно обращаться», — приводит слова Буяновой «Спорт-Экспресс».

Она рассказала, что Косторная перешла тренироваться к Сергею Рослякову. Ранее фигуристка пробовала делать элементы парного катания с Георгием Куницей.

Напомним, в декабре 2022 года Косторная пропустила чемпионат России из-за травмы.