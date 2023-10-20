Севастополь, 20 октября, 2023, 18:17 — ИА Регнум. Российские средства ПВО сбили ракету в районе Севастополя, сообщил губернатор города Михаил Развожаев своём Telegram-канале.

РИА Новости/Алексей Мальгавко

«В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным над морем в районе Любимовки сбита ракета», — написал он.

Развожаев подчеркнул, что все службы работают и контролируют обстановку. Ранее он объявил воздушную тревогу и предупредил, что в районе Севастопольской бухты используют дымовые средства маскировки.

Как сообщало ИА Регнум, 20 октября Развожаев рассказал, что ракета, которой ВСУ нанесли удар в сентябре по штабу Черноморского флота ВМФ России в Севастополе, была французского производства. Когда губернатор узнал, что в город приехали журналисты телеканала «France 2», он подарил им осколок от ракеты.