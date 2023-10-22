Саппоро, Япония, 22 октября, 2023, 13:45 — ИА Регнум. Антироссийские санкции лишили японских рыбаков промысла у Южных Курил, написала 22 октября ежедневная газета Hokkaido Shimbun.

Hauke-Christian Dittrich/Global Look Press

Издание привело высказывания представителей рыболовецкого промысла Японии. Рыбаки рассказали, что надеялись, как обычно, начать ловлю в акватории Южных Курил, но им не позволили, поскольку промысел регулируется ежегодными переговорами России и Японии.

В этом году эти переговоры не состоялись.

«Так что у нас, к сожалению, нет выбора», — процитировало издание одного из представителей. Ловля рыбы становится практически невозможной, пока власти не договорятся с Москвой.

Издание отметило, что рыбу промысловикам с северного острова Хоккайдо придётся ловить в районе полуострова Немуро. Рыбаки недовольны и потребовали от японских властей компенсаций.

Газета подчеркнула, что, как оказалось, санкции против России, введённые Токио за спецоперацию на Украину, в конечном итоге принесли пользу Китаю и Индии. При этом от этих антироссийских мер пострадали японские рыбаки.

Японский телеканал NHK 2 октября сообщил о проблемах, с которыми столкнулись рыбаки, строившие планы по вылову в районе Кунашира северного однопёрого терпуга. Им не дали разрешения на этот промысел.

Подобные проблемы возникнут в октябре и у тех, кто планировал вылов осьминогов в районе островов Хабомаи. Причина в том, что Россия не дала Японии разрешения на вылов на Курилах, отметил телеканал.

Разрешения на промысел от России Япония не получила из-за своей недружественной политики. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Москва из-за санкций не может согласовать проведение межправительственных переговоров по выполнению договорённости, разрешающих японцам рыбную ловлю у российских островов.