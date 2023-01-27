Токио, 27 января, 2023, 08:31 — ИА Регнум. Японское правительство расширило список товаров, которые запрещено экспортировать в Россию. Как сообщает министерство экономики, торговли и промышленности Японии, под запрет, который вступает в силу уже с 3 февраля 2023 года, попали 80 наименований товаров.

Иван Шилов, ИА REGNUM Санкции

В частности, в список вошли вакцины, медицинские изделия, роботы, оборудование для атомных объектов, разведки нефти и природного газа, портативные генераторы, лазерные сварочные аппараты и многое другое.

Напомним, речь идет об антироссийских санкциях, которые многие страны ввели после начала специальной военной операции на Украине в 2022 году. Япония запретила экспорт в Россию порядка 500 наименований продукции. Россия в ответ причислила Японию к «недружественным странам» и заморозила соглашения, позволяющие японским рыбакам работать в территориальных водах РФ. Это в значительной степени ударило по доходам японских рыбаков.

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С приходом к власти премьер-министра Японии Фумио Кисиды были свернуты инициативы бывшего премьера Синдзо Абэ, который предлагал развивать сотрудничество с Россией.

«В 2022 году я принял два главных решения во внешней политике и политике безопасности Японии. Одно из них — это смена политики в отношении России», — заявил глава японского правительства в ходе выступления в школе международных отношений при Университете Джонса Хопкинса. По его словам, это стало ответом на ситуацию вокруг Украины, что, по мнению политика, явилось знаком завершения «эпохи после холодной войны».

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Евгений Биятов/РИА Новости Фумио Кисида

«Япония вновь идет по пути милитаризации. Предстоит изменение, как я понимаю, статей конституции, которые препятствовали этому», — подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров. Во время пресс-конференции 18 января он признал, что в результате занятой японским правительством позиции политические и дипломатические отношения между Токио и Москвой сведены в прямом смысле слова к нулю.

«Каких-либо контактов, помимо посольств в Токио и посольства в Москве, я не припомню. Японские наши коллеги, как, собственно, и все остальные страны, которые присоединились к санкциям по собственной инициативе, заморозили все эти контакты, по собственной инициативе стали делать достаточно такие аррогантные заявления, воинственные заявления», — подчеркнул глава российского МИД.

Ранее было обнародовано заявление Белого дома, в котором говорилось о решимости США и Японии оказывать поддержку Украине и вводить санкции против России. Там же заявлялось о недопустимости применения ядерного оружия на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, с 3 февраля Япония расширяет санкции против России. В список запрещённых к экспорту товаров вошли десятки наименований, в том числе — роботы, вакцины и медицинские изделия.

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