Токио, 2 октября, 2023, 12:47 — ИА Регнум. Японские рыбаки не смогли начать вылов северного однопёрого терпуга в районе Кунашира из-за того, что власти страны не получили у России необходимого разрешения, сообщил 2 октября телеканал NHK.

Терпуг начинают отлавливать, как правило, с середины сентября. Активно вылов ведут в районе Кунашира. Из-за отсутствия договорённости в этом году японские рыбаки осуществляют вылов только в своих водах.

В середине октября в районе островов Хабомаи рыбаки начинают вылов осьминогов. Пока Токио не получил у Москвы разрешения и на этот промысел.

В конце января японское информагентство Kyodo сообщило, что Москва уведомила Токио об отсутствии планов проводить межправительственные консультации по рыбному промыслу в российских территориальных водах вокруг южных Курил.

Комментируя эту информацию, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что из-за осложнения отношений Москвы и Токио на фоне СВО и введённых против России санкций, российская сторона не может согласовать проведение межправительственных консультаций по выполнению договорённости о рыбному промыслу.

Она подчеркнула, что Москва не принимает никаких «протестов» со стороны Токио по этому вопросу.