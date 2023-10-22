Дамаск, 22 октября, 2023, 11:31 — ИА Регнум. После ударов израильских военных по сирийским аэропортам Алеппо и Дамаск внутренние и международные рейсы из этих воздушных гаваней перенесли в международный аэропорт Латакии. Об этом 22 октября сообщила пресс-служба министерства транспорта Сирии.

Дмитрий Виноградов/РИА Новости

«В результате откровенной агрессии, приведшей к срыву рейсов и неприятностям для пассажиров, минтранс перенаправил регулярные рейсы из аэропортов Дамаска и Алеппо (прилёт и вылет) в международный аэропорт Латакии», — говорится в сообщении.

Сирийский минтранс рекомендовал пассажирам выяснять все связанные с их рейсом вопросы с авиакомпаниями, а также следить за официальными сообщениями обо всех изменениях в расписании.

Как передавало ИА Регнум, ранее 22 октября агентство SANA со ссылкой на сирийских военных сообщило, что израильская армия нанесла ракетные удары по аэропортам Дамаска и Алеппо в Сирии. В результате этого воздушные гавани оказались полностью выведены из строя.

Это не первый удар Израиля по аэропортам в Сирии. Так, 15 октября аэропорт Алеппо также был полностью выведен из строя ракетным ударом ЦАХАЛ, в результате чего его работу пришлось приостановить. До этого израильская армия 12 октября обстреляла сирийские аэропорты Дамаска и Алеппо.

Замглавы МИД Израиля по стратегическим вопросам Джошуа Зарка 15 октября обвинил Иран в попытке доставить стратегическое оружие в Сирию либо через неё для открытия второго фронта на севере страны.