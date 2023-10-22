Чэнду, Китай, 22 октября, 2023, 10:53 — ИА Регнум. Российская теннисистка Алина Корнеева уверенно победила Сару Саито из Японии в финальном матче юниорского Итогового турнира в Чэнду (Китай), проходившего под эгидой Международной федерации тенниса.

Rob Prange/Global Look Press Алина Корнеева

Спортсменка из России разгромила японку в двух сетах со счётом 6:0, 6:3. Встреча продолжалась в течение 1 часа 22 минут.

При это на групповом этапе турнира Корнеева уступила Саито в трёх сетах со счётом 6:0, 3:6, 4:6. Российская теннисистка в текущем сезоне стала победительницей двух юниорских турниров серии «Большого шлема».

Как сообщало ИА Регнум, 11 сентября серб Новак Джокович обыграл российского спортсмена Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата США (US Open). Встреча закончилась со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.

Медведев 1 сентября поругался с болельщиками во время матча второго круга US Open. Он играл против австралийца Кристофера О’Коннелла, которого решили поддержать зрители.