Нью-Йорк, США, 1 сентября, 2023, 12:52 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев поругался с болельщиками во время матча второго круга Открытого чемпионата США (US Open) с австралийцем Кристофером О’Коннеллом.

SARAH YENESEL/EPA/ТАСС Даниил Медведев

В четвёртом сете при счёте 1:1 Медведев готовился выполнить подачу. В это время публика активно поддерживала австралийского теннисиста и не затихала.

Когда Медведев собирался ввести мяч в игру, с трибун начали кричать. Российский теннисист посмотрел в сторону зрителей, покрутил пальцем у виска и сказал: «Можете заткнуться? Вы тупые или что?» На это болельщики отреагировали неодобрительным гулом. Спустя некоторое время матч продолжился.

Как сообщало ИА Регнум, Медведев одержал победу над О’Коннеллом со счётом 6:2, 6:2, 6:7 (6:8), 6:2 и вышел в третий круг US Open. В следующем матче он сыграет с аргентинцем Себастьяном Баэсом.

Ещё один российский теннисист Андрей Рублёв в матче второго круга обыграл представителя Франции Гаэля Монфиса со счётом 6:4, 6:3, 3:6, 6:1. В третьем круге он встретится с французом Артуром Риндеркнешем.