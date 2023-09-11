Нью-Йорк, США, 11 сентября, 2023, 03:26 — ИА Регнум. Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над российским спортсменом Даниилом Медведевым в финале Открытого чемпионата США (US Open). Игра прошла в Нью-Йорке.

Carine06 Новак Джокович

Матч занял три сета и завершился со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3. Джокович и Медведев провели на корте в общей сложности 3 часа 17 минут.

Сербский теннисист стал победителем US Open в четвертый раз. Он уже побеждал на турнире в 2011, 2015 и 2018 годах.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июня Новак Джокович одержал победу в финале Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос» — 2023. Он одолел норвежца Каспера Рууда.

1 сентября Даниил Медведев поругался с болельщиками во время матча второго круга US Open. Он играл против австралийца Кристофера О’Коннелла, которого решили поддержать зрители.

Болельщики стали мешать российскому теннису и получили ответ от него. Игра закончилась победой Медведева.