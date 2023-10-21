Тель-Авив, Израиль, 22 октября, 2023, 00:46 — ИА Регнум. Израильские военные будут наращивать количество ударов по объектам в секторе Газа, сообщает газета Haaretz со ссылкой на пресс-секретаря Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадного генерала Даниэля Хагари.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

Он уточнил, что это касается атак по району города Газа.

Как сообщало ИА Регнум, ранее ЦАХАЛ объявила о нанесении ударов по объектам радикального палестинского движения ХАМАС, расположенным в многоэтажных зданиях в секторе Газа. Их осуществили с использованием истребителей в ночное время.

В Армии обороны Израиля отметили, что атаке подверглись командные центры, пусковые установки противотанковых ракет и стратегическая инфраструктура группировки. Позднее МВД Палестины обвинило израильских военных в обстреле рынка Нусейрат в центре сектора Газа, который подвергся ракетному удару.

21 октября спикер ЦАХАЛ Авичай Адри заявил, что Израиль продолжит полную блокаду палестинского анклава и готов начать наземную операцию на этой территории. Он добавил, что операция будет проходить столько, сколько потребуется.