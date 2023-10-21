В Израиле предупредили о наращивании количества ударов по городу Газа
Армия обороны Израиля: количество ударов по объектам в городе Газа возрастёт
Тель-Авив, Израиль, 22 октября, 2023, 00:46 — ИА Регнум. Израильские военные будут наращивать количество ударов по объектам в секторе Газа, сообщает газета Haaretz со ссылкой на пресс-секретаря Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадного генерала Даниэля Хагари.
Он уточнил, что это касается атак по району города Газа.
Как сообщало ИА Регнум, ранее ЦАХАЛ объявила о нанесении ударов по объектам радикального палестинского движения ХАМАС, расположенным в многоэтажных зданиях в секторе Газа. Их осуществили с использованием истребителей в ночное время.
В Армии обороны Израиля отметили, что атаке подверглись командные центры, пусковые установки противотанковых ракет и стратегическая инфраструктура группировки. Позднее МВД Палестины обвинило израильских военных в обстреле рынка Нусейрат в центре сектора Газа, который подвергся ракетному удару.
21 октября спикер ЦАХАЛ Авичай Адри заявил, что Израиль продолжит полную блокаду палестинского анклава и готов начать наземную операцию на этой территории. Он добавил, что операция будет проходить столько, сколько потребуется.