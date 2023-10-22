Тель-Авив, Израиль, 22 октября, 2023, 08:46 — ИА Регнум. Израильское минобороны и армия объявили об эвакуации ещё 14 населённых пунктов, которые находятся на границе с Ливаном на севере страны. Об этом 22 октября сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

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«Национальное управление по чрезвычайным ситуациям министерства обороны и ЦАХАЛ объявляют о расширении финансируемого государством плана эвакуации на дополнительные населённые пункты на севере Израиля», — говорится в сообщении.

Уточняется, что эвакуируют населённые пункты Снир, Дан, Бейт-Гилель, Шеар-Яшув, Ха-Гошрим, Лиман, Мацува, Эйлон, Горен, Горнот ха-Галиль, Эвен-Менахем, Саса, Цивон и Рамот-Нафтали.

Как сообщало ИА Регнум, 20 октября власти Израиля объявили об эвакуации жителей города Кирьят-Шмоны на севере страны у границы с Ливаном. Отмечалось, что ЦАХАЛ уже сообщила о своём решении мэру города.

Управление по ЧС минобороны и ЦАХАЛ 16 октября объявили о начале эвакуации жителей севера страны, которые проживают на расстоянии до 2 км от границы с Ливаном. В этот план вошли 28 населённых пунктов, эвакуированных поселили в пансионаты, их проживание финансирует государство.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС осуществило массированный ракетный удар по территории Израиля и захватило несколько населённых пунктов. Израиль в ответ нанёс удары по сектору Газа и восстановил контроль над городами. Ливанское движение «Хезболла» в это же время пообещало вступить в конфликт, если ЦАХАЛ начнёт наземную операция в секторе Газа.