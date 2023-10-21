Тель-Авив, Израиль, 21 октября, 2023, 07:59 — ИА Регнум. Удары по объектам ХАМАС, расположенным в многоэтажных зданиях в секторе Газа, нанесли ночью истребители ВВС Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом 21 октября сообщила пресс-служба израильской армии в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

Уточняется, что в ночь на 21 октября истребители ЦАХАЛ нанесли множество ударов по большому количеству объектов ХАМАС на территории сектора Газа. Отмечается, что среди этих целей были оперативные командные центры, пусковые установки противотанковых ракет и стратегическая инфраструктура ХАМАС.

«Кроме того, ЦАХАЛ нанесла удары по противотанковым ракетным, снайперским и наблюдательным постам ХАМАС, расположенным внутри многоэтажных зданий», — сказано в сообщении израильских военных.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе, страны, которые слепо поддерживают атаки Израиля на сектор Газа, фактически поощряют убийства. Штайе призвал США вместе со сторонами конфликта выработать мирное решение.