Никосия, 21 октября, 2023, 17:07 — ИА Регнум. На Кипре после произошедшего взрыва у посольства Израиля полиция задержала четырёх подозреваемых. Об этом 21 октября сообщили представители правоохранительных органов.

Кристина Афанасьева/РИА Новости

Окружной суд Никосии вынес решение о заключении их под стражу сроком на шесть дней. Задержанным предъявили обвинение в попытке уничтожения имущества с применением взрывчатых веществ, хранении и использовании взрывчатых веществ, а также хранении холодного оружия.

Как сообщало ИА Регнум, 21 октября возле здания посольства Израиля в Никосии (Кипр) прогремел взрыв. По данным властей, правоохранители задержали по подозрению в причастности к взрыву нескольких мужчин в возрасте от 17 лет до 21 года.

По предварительной информации, все подозреваемые прибыли на Кипр из Сирии. Полиция объявила в розыск ещё трех человек, которые, как предполагается, связаны с задержанными.

Ещё один инцидент на фоне обострения палестино-израильского конфликта произошёл в Пекине. 13 октября вооружённый ножом мужчина напал на сотрудника израильского посольства. Нападение он совершил не на территории посольства, его мотив устанавливают.

Новый виток обострения палестино-израильского конфликта начался 7 октября, после того как палестинское движение ХАМАС провело масштабную ракетную атаку на территорию Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в свою очередь нанесла ответные удары по сектору Газа.