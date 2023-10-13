Пекин, 13 октября, 2023, 17:28 — ИА Регнум. Вооружённый ножом мужчина напал на сотрудника израильского посольства в Пекине. Об этом сообщает 13 октября издание The Jerusalem Post со ссылкой на МИД Израиля.

Кадр из видео

«Сегодня было совершено нападение на сотрудника посольства Израиля в Пекине», — говорится в сообщении.

В МИД уточнили, что нападение произошло не на территории посольства, его мотив устанавливается. Пострадавшего доставили в больницу, он находится в стабильном состоянии.

Посол США в Китае Николас Бёрнс написал в соцсети X, что шокирован этим нападением. Он заявил, что в беседе с послом Израиля в Китае Иритом Бен-Аббой предложил полную поддержку израильской дипмиссии и израильской общине в КНР.

Подозреваемого в нападении на израильтянина задержала полиция, им оказался 53-летний иностранец. Потерпевшему 50 лет, сообщает AP.

Момент нападения попал на видео. В кадре виден мужчина, который бьёт ножом другого человека, на земле — следы крови. Нападение происходит на глазах у прохожих.

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Ранее МИД Израиля предупредил о возможных атаках на израильтян и евреев по всему миру. Палестинское исламистское движение ХАМАС объявило 13 октября «Днём ярости» по отношению к Израилю и его гражданам.

Как сообщало ИА Регнум, представитель военного крыла группировки ХАМАС Абу Обейда заявил, что радикальное движение готовило масштабную атаку на Израиль с прошлого года и тщательно скрывало свои планы.