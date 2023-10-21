Оренбург, 21 октября, 2023, 15:55 — ИА Регнум. Воронежский футбольный клуб «Факел» переиграл команду «Оренбург» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги.

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Встреча состоялась на поле оренбургского стадиона «Газовик» и закончилась в пользу гостей со счётом 1:2.

Счёт в матче открыл игрок «Факела» Ильнур Альшин, со штрафного удара отправивший мяч в сетку ворот, однако забитый на 76-й минуте гол форварда «Оренбурга» Дмитрия Воробьёва позволил хозяевам отыграться.

Судьба матча решилась в компенсированное время, когда полузащитник «Факела» Никита Моцпан не смог реализовать назначенный в ворота хозяев пенальти, однако на 90+2-й минуте на добивании поразил ворота «Оренбурга».

По итогам матча в активе «Факела» стало 12 очков, что позволяет клубу занимать 12-е место в турнирной таблице РПЛ. У «Оренбурга» 11 очков и 13-я строчка. В 13-м туре «Факел» 28 октября сыграет с московским «Спартаком», а «Оренбург» в этот же день поедет в гости к самарским «Крыльям Советов».

Как сообщало ИА Регнум, 16 октября сборная России по футболу сыграла с командой Кении вничью со счётом 2:2. Международная федерация футбола (ФИФА) учтёт результаты игры, российская сборная находится на 39-м месте рейтинга, команда Кении — на 109-й.

Сборная России по футболу 12 октября обыграла в товарищеском матче команду Камеруна со счётом 1:0. Единственный забитый во встрече мяч записал на свой счёт форвард Фёдор Чалов.