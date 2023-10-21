Киев, 21 октября, 2023, 13:45 — ИА Регнум. У Вооруженных Сил России есть ряд преимуществ, дающие серьёзный перевес в противостоянии с Вооруженными силами Украины. Это, например, Воздушно-космические силы, артиллерия, боеприпасы. Об этом заявил командир 3-й штурмовой бригады и бывший глава «Азова» (террористическая организация, запрещенная в РФ) Андрей Билецкий (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Его слова приводит издание «Страна. ua».

Александр Река/ТАСС

По его мнению, на протяжении ещё очень долгого времени российская авиация и артиллерия будут высококонкурентными в сравнении с тем, что есть у Украины. Это, по мнению Билецкого, связано с наличием собственного производства и независимостью от зарубежных поставок.

Еще одним преимуществом российской армии он назвал большое количество управляемых боеприпасов, ранее не используемых. Билецкий отметил, что наличие истребителей Запада не изменит положение украинской армии кардинальным образом. Он констатировал, что у ВСУ не получилось «короткой войны» против ВС России.

«Сможем ли мы с 50-100 F-16 сравняться с российской авиационной группировкой? Не сможем. Сможем ли мы когда-нибудь сравняться по количеству стволов? По количеству бронетехники? Скорее всего не сможем», — указал он.

ИА Регнум приводило мнение советника главы ДНР Яна Гагина о серьёзном кадровом дефиците в украинской армии. По этой причине в ряды вооруженных сил призываются несовершеннолетние учащиеся учебных заведений — школ техникумов. Гагин не исключил, что и женщины могут быть мобилизованы по решению властей Украины.

Власти Украины на протяжении долгого времени просят Запад о поставках им истребителей F-16.

Россия в связи с вероятными поставками Украине истребителей начала укреплять западные рубежи. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 18 октября отметил, что вопрос передачи Киеву тактических истребителей на Западе перешёл в практическую плоскость и их поступление ожидается уже в 2024 году.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявлял, что поставки данных истребителей Киеву ни на что не повлияют. По мнению президента, это лишь затянет конфликт, но не поможет ВСУ.