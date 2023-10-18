Москва, 18 октября, 2023, 13:45 — ИА Регнум. Россия укрепляет западные рубежи, ожидая возможных поставок Киеву высокоточных ракет и истребителей F-16, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии министерств обороны России и Белоруссии в среду, 16 октября.

Harald Tittel/dpa/Global Look Press Истребитель F-16

«В практическую плоскость перешёл вопрос передачи Киеву тактических истребителей F-16. Их поступление ожидается уже в будущем году. В ответ на эти угрозы мы принимаем соответствующие меры, укрепляем наши западные рубежи», — сказал глава Минобороны.

Как отметил Шойгу, Запад в стремлении защитить киевский режим развязал антироссийскую гибридную войну сразу в нескольких сферах. Глава Минобороны заявил, что одновременно наблюдается сочетание экономических санкций, открытая поддержка Киева и огромные финансовые траты на Украину.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 16 октября Шойгу назвал устойчивым положение российских сил в зоне СВО. Он заявил, что российские войска улучшили тактическое положение на многих участках специальной военной операции и проявляют героизм и уверенность в том, что не только удержат позиции, но и продолжат реализовывать намеченные планы. Как добавил Шойгу, украинские военные предпринимают попытки наступления, но ВС России не допускают их продвижения.