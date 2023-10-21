Москва, 21 октября, 2023, 12:02 — ИА Регнум. На Марксистской улице в центре Москвы произошло ДТП с участием шести автомобилей. Об этом 21 октября сообщил Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА REGNUM

По информации источника, в результате аварии пострадали три человека, которым в настоящее время оказывается медицинская помощь.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее 21 октября три человека, включая семилетнюю девочку, серьёзно пострадали в ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень. Авария произошла около города Богдановича в Свердловской области.

Позднее в этот же день стало известно, что четыре человека погибли в результате ДТП с участием автобуса в уезде Юньлинь на Тайване. Водитель автобуса при перестроении допустил столкновение с легковушкой.