Тайбэй, 21 октября, 2023, 08:42 — ИА Регнум. Четыре человека погибли в дорожной аварии с автобусом в уезде Юньлинь на Тайване, сообщил 21 августа портал «Чжунши синьвэньван»

Иван Шилов ИА REGNUM

Среди погибших мальчик 12 лет. Кроме того, в ДТП пострадали 22 человека. Пассажиры автобуса — сотрудники предприятия, расположенного в Юньлине.

Автобус и легковой автомобиль совершили столкновение утром 09:43 по местному времени (04:43 мск). Столкновение произвёл водитель автобуса в момент перестроения. Машина перевернулась, ударившись об отбойник.

В Хасанском районе Приморского края 16 октября произошла дорожная авария с участием туристического автобуса, следовавшего в Уссурийск из Китая. Водитель автобуса — гражданин Китая.

Две женщины погибли, 29 человек пострадали, причём 18 из них госпитализировали. В связи со случившимся возбуждено уголовное дело.