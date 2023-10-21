Богданович, Свердловская область, 21 октября, 2023, 09:18 — ИА Регнум. Три человека серьёзно пострадали в дорожной аварии на трассе Екатеринбург — Тюмень, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

ГИБДД Свердловской области

Инцидент произошёл в районе города Богдановича в Свердловской области.

Аварию спровоцировал ехавший в сторону областного центра водитель грузовика Freightliner: машина задела Volkswagen Golf и вытолкнула её на полосу встречного движения. Лёгковушка на встречке столкнулась с Lifan.

По данным портала «Е1», среди пострадавших девочка семи лет.

ГИБДД 14 октября сообщило о массовом ДТП в Челябинской области. Водитель КамАЗа с полуприцепом выехал на встречную полосу и произвёл столкновение с автомобилем Kia Rio. Легковушку отбросило под колёса грузовика, ехавшего в попутном направлении.

Погибли три человека — двое взрослых и семилетний ребёнок.