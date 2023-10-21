ВСУ потеряли до 155 военных под Клещеевкой и Курдюмовкой — 605-й день СВО
Новый, 605-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием о том, что российские войска нанесли огневое поражение по 33 скоплениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Клещеевки, Андреевки, Курдюмовки и Малоильиновки.
Иван Шилов ИА Регнум
СВО
Как сообщил 21 октября «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев, потери ВСУ составили до 155 военнослужащих.
В ходе боевых действий на краснолиманском направлении уничтожены не менее 255 человек личного состава украинской армии. Огневое поражение получили около 130 целей противника.
Подробности — в трансляции ИА Регнум.