Новый, 605-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием о том, что российские войска нанесли огневое поражение по 33 скоплениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Клещеевки, Андреевки, Курдюмовки и Малоильиновки.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Как сообщил 21 октября «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев, потери ВСУ составили до 155 военнослужащих.

В ходе боевых действий на краснолиманском направлении уничтожены не менее 255 человек личного состава украинской армии. Огневое поражение получили около 130 целей противника.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.