Тверь, 27 августа, 2023, 13:34 — ИА Регнум. Следственный комитет установил личности всех погибших при крушении бизнес-джета в Тверской области. Как сообщило ведомство 27 августа, они соответствуют ранее заявленным спискам.

Виталий Шустров/ТАСС

«Завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз. Личности всех 10 погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полётном листе», — сообщил СК в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, о крушении частного бизнес-джета в Бологовском районе Тверской области стало известно вечером 23 августа. В МЧС сообщили о десяти погибших. Разбившийся бизнес-джет следовал из Шереметьево в Санкт-Петербург и пропал с радаров через 26 минут после вылета.

Росавиация сообщила, что глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин значился среди пассажиров. Позднее ведомство опубликовало имена находившихся на борту разбившегося самолёта.

Тела погибших 24 августа доставили в Тверь. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Позднее президент России Владимир Путин, говоря о катастрофе, выразил соболезнования семьям погибших. Глава государства отметил, что первичные данные говорят, что на борту находились представители ЧВК «Вагнер». Пригожина Путин назвал человеком сложной судьбы, но результативным и талантливым бизнесменом.

В ходе следственных действий 25 августа следователи изъяли бортовые самописцы упавшего под Тверью бизнес-джета.