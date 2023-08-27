Москва, 27 августа, 2023, 09:42 — ИА Регнум. Индия в июне приобрела у России первую с 2019 года партию урана стоимостью $13,5 млн. Это следует из данных индийского министерства торговли и промышленности.

Донат Сорокин/ТАСС

По информации РИА Новости, проанализировавшего эти данные, объём приобретённой Индией партии российской урановой руды составил 118 тонн.

Последний раз Россия поставляла Индии урановую руду в 2019-м, и тогда за весь год индийской стороной было приобретено 1,77 тысячи тонн урана на сумму $101,6 млн.

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа стало известно, что США в первом полугодии 2023 года приобрели 416 тонн российской урановой руды, что в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. При этом последний раз Штаты приобретали у России сравнимое количество (418 тонн) урана только в 2005 году.

Советник американской администрации по ядерным вопросам Пранай Вадди выразил мнение, что Соединённые Штаты слишком зависят от ядерного топлива из России и несут из-за этого издержки.