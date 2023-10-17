Владивосток, 17 октября, 2023, 07:31 — ИА Регнум. Гражданин Китая, управлявший туристическим автобусом, попавшим в ДТП в Приморском крае, за рулём был трезв. Об этом 17 октября сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Уточняется, что ДТП произошло 16 октября на 73-м километре автодороги Раздольное — Хасан Хасанского района Приморского края. Водитель туристического автобуса, направлявшегося из Китая в Уссурийск, является гражданином Китайской Народной Республики, у 50-летнего мужчины стаж вождения более 20 лет.

Предварительно, водитель превысил скорость движения, потерял управление автобусом и допустил его съезд в кювет. Транспортное средство врезалось в дерево и опрокинулось. Водитель не пострадал.

В результате ДТП погибли две женщины, 29 человек доставлены в больницу, из них 18 госпитализированы. По факту аварии возбуждено уголовное дело. Отмечается, что водитель получил удостоверение на право управления автотранспортом 27 лет назад. К административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения ранее его ни разу не привлекали. По результатам освидетельствования состояния алкогольного опьянения у водителя не выявлено.

Следственными органами возбуждены уголовные дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и по статье о нарушении правил дорожного движения.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Приморье установлены личности погибших в результате ДТП с туристическим автобусом из Китая. Дорожная авария в Хасанском районе произошла утром 16 октября. Туристический автобус, следовавший из Китая в Уссурийск, слетел в кювет и перевернулся. В результате ДТП погибли два человека. В транспортном средстве находились 48 пассажиров.